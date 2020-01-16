Вести Кремля: Больной Кадыров. Путин замахнулся на святое
В выпуске программы "Вести Кремля" за 16 января – болезни безжалостны, от них страдают даже короли. Не устоял перед недугом даже кавказский "супермен" Рамзан Кадыров. Путин решил делать реформу и замахнулся на святое – Конституцию. Именно ее хочет переписать, ведь его четвертый президентский срок уже подходит к концу.
Также в выпуске:
"Няша" курильщика и здорового человека.
Смотрите программу "Вести Кремля" за 16 января 2020:
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