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      Вести Кремля: Больной Кадыров. Путин замахнулся на святое

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      Вести Кремля / 24 канал

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 16 января – болезни безжалостны, от них страдают даже короли. Не устоял перед недугом даже кавказский "супермен" Рамзан Кадыров. Путин решил делать реформу и замахнулся на святое – Конституцию. Именно ее хочет переписать, ведь его четвертый президентский срок уже подходит к концу.

      Также в выпуске:

      "Няша" курильщика и здорового человека.

      Смотрите программу "Вести Кремля" за 16 января 2020:

       

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Рамзан Кадыров Владимир Путин Новости России Вести Кремля
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