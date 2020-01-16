Вєсті Кремля: Хворий Кадиров. Путін замахнувся на святе

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 16 січня – хвороби є безжальними, від них страждають навіть королі. Не встояв перед недугою навіть кавказький "супермен" Рамзан Кадиров. Путін вирішив робити реформу і замахнувся на святе – конституцію. Саме її переписувати, адже його четвертий президентський термін вже добігає до кінця.

Також у випуску: "Няша" курця і здорової людини. Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 16 січня 2020: