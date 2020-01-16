Вєсті Кремля: Хворий Кадиров. Путін замахнувся на святе
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 16 січня – хвороби є безжальними, від них страждають навіть королі. Не встояв перед недугою навіть кавказький "супермен" Рамзан Кадиров. Путін вирішив робити реформу і замахнувся на святе – конституцію. Саме її переписувати, адже його четвертий президентський термін вже добігає до кінця.
Також у випуску:
"Няша" курця і здорової людини.
Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 16 січня 2020:
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