Вести Кремля. Ботоксы Путина. Показуха патриарха Кирилла

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 16.07 – в России закончился Чемпионат мира по футболу и было бы странно, если бы финал да и церемония награждения прошли без скандалов и казусов. Россия снова явила миру свою суть и не только свою, но и своего президента. Патриарх Кирилл забыл, что тщеславие и фарисейство, а простыми словами показуха – это тяжелый грех, который христианство осуждает.

Также в выпуске: "Русскоязычная челюсть" россиян. Легендарная "Комсомольская газета" со вкусом нацизма.