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Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля

Вести Кремля. Ботоксы Путина. Показуха патриарха Кирилла

Вести Кремля 66 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 16.07 – в России закончился Чемпионат мира по футболу и было бы странно, если бы финал да и церемония награждения прошли без скандалов и казусов. Россия снова явила миру свою суть и не только свою, но и своего президента. Патриарх Кирилл забыл, что тщеславие и фарисейство, а простыми словами показуха – это тяжелый грех, который христианство осуждает.

Также в выпуске:

"Русскоязычная челюсть" россиян.

Легендарная "Комсомольская газета" со вкусом нацизма.

Теги: Владимир Путин Новости России Патриарх Кирилл Вести Кремля
Источник: 24 канал
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