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Вєсті Кремля. Ботокс Путіна. Показуха патріарха Кирила

Вєсті Кремля 183 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 16.07 – у Росії закінчився Чемпіонат світу з футболу і було б дуже дивно, якби фінал і церемонія нагородження минули без скандалів та казусів. Росія знову показала світу свою суть і не лише свою, а й свого президента. Патріарх Кирило забув, що марнославство та фарисейство, а простими словами показуха – це важкий гріх, який християнство засуджує.

Також у випуску:

"Російськомовна челюсть" росіян.

Легендарна "Комсомольська газета" з присмаком нацизму.

Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін Патріарх Кирил
Джерело: 24 канал
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