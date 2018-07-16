Вєсті Кремля. Ботокс Путіна. Показуха патріарха Кирила
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 16.07 – у Росії закінчився Чемпіонат світу з футболу і було б дуже дивно, якби фінал і церемонія нагородження минули без скандалів та казусів. Росія знову показала світу свою суть і не лише свою, а й свого президента. Патріарх Кирило забув, що марнославство та фарисейство, а простими словами показуха – це важкий гріх, який християнство засуджує.
Також у випуску:
"Російськомовна челюсть" росіян.
Легендарна "Комсомольська газета" з присмаком нацизму.
Джерело: 24 канал
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