У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 16.07 – у Росії закінчився Чемпіонат світу з футболу і було б дуже дивно, якби фінал і церемонія нагородження минули без скандалів та казусів. Росія знову показала світу свою суть і не лише свою, а й свого президента. Патріарх Кирило забув, що марнославство та фарисейство, а простими словами показуха – це важкий гріх, який християнство засуджує.

Також у випуску: "Російськомовна челюсть" росіян. Легендарна "Комсомольська газета" з присмаком нацизму.