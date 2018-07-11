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Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля

Вести Кремля. Брежневские брови у Путина. Бесценный Шнуров

Вести Кремля 393 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 11.07 – в российской космической отрасли осталось только главному брови нарастить – и вперед к процветанию. В России продаются все и вся. А кого купить нельзя, таких нет, как и геев в Чечне. Поэтому ничего удивительного, что "свой парень, которому можно абсолютно все" Сергей Шнуров – начал топить за пенсионную реформу.

Также в выпуске:

Российская медицина достигла такого уровня, что люди по 120 лет будут жить.

Свой рекорд "Роскосмос" скопировал у Илона Маска.

Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля
Источник: 24 Канал
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