Вєсті Кремля. Брежнєвські брови у Путіна. Безцінний Шнуров
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 11.07 – у російській космічній галузі залишилося тільки головному брови наростити – і вперед до процвітання. На Росії продаються всі і вся. А кого купити не можна, таких немає, як і геїв у Чечні. Тому нічого дивного, що "свой парень, которому можно абсолютно все" Сергій Шнуров – почав топити за пенсійну реформу.
Також у випуску:
Російська медицина досягнула такого рівня, що люди по 120 років будуть жити.
Свій рекорд "Роскосмос" скопіював у Ілона Маска.
Джерело: 24 Канал
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