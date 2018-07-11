Вєсті Кремля. Брежнєвські брови у Путіна. Безцінний Шнуров

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 11.07 – у російській космічній галузі залишилося тільки головному брови наростити – і вперед до процвітання. На Росії продаються всі і вся. А кого купити не можна, таких немає, як і геїв у Чечні. Тому нічого дивного, що "свой парень, которому можно абсолютно все" Сергій Шнуров – почав топити за пенсійну реформу.

Також у випуску: Російська медицина досягнула такого рівня, що люди по 120 років будуть жити. Свій рекорд "Роскосмос" скопіював у Ілона Маска.