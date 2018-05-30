Вести Кремля. Бронзовый Путин. Нездоровые политики России

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 30.05 – российский оппозиционный журналист Бабченко, последнее десятилетие хочет одного – увидеть Россию без Путина. Следовательно, россияне увидели Путина бронзового. Жириновский, Милонов, Кадыров – в России ментально нездоровых политиков хватает. Тому, кто идет помогать решать политическую судьбу "россии-матушки", чуть ли не ежедневно отбивают голову

Также в выпуске: Саратовских диабетиков приравняли к иностранным агентам. Россия приписала "убийство" Бабченко Украине.