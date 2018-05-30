Вести Кремля. Бронзовый Путин. Нездоровые политики России
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 30.05 – российский оппозиционный журналист Бабченко, последнее десятилетие хочет одного – увидеть Россию без Путина. Следовательно, россияне увидели Путина бронзового. Жириновский, Милонов, Кадыров – в России ментально нездоровых политиков хватает. Тому, кто идет помогать решать политическую судьбу "россии-матушки", чуть ли не ежедневно отбивают голову
Также в выпуске:
Саратовских диабетиков приравняли к иностранным агентам.
Россия приписала "убийство" Бабченко Украине.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии