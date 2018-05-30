Вєсті Кремля. Бронзовий Путін. Нездорові політики Росії
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 30.05 – російський опозиційний журналіст Бабченко, останнє десятиліття прагне одного – побачити Росію без Путіна. Відтак, росіяни побачили Путіна бронзового. Жириновський, Мілонов, Кадиров – в Росії ментально нездорових політиків вистачає. Тому, хто йде допомагати вирішувати політичну долю "расії-матушкі", чи не щодня відбивають голову.
Також у випуску:
Саратовських діабетиків прирівняли до іноземних агентів.
Росія приписала "вбивство" Бабченка Україні.
Джерело: 24 Канал
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