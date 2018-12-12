Вести Кремля: будущее российских ГРУшников. Исследование дыры в "Союзе"
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 12.12 – Александр Мишкин и Анатолий Чепига не могут сидеть без работы после того, как осуществили неудачную попытку отравления Скрипаля. И в "Роскосмосе" их ждет большое будущее. Российские космонавты едва не побили рекорд пребывания в открытом космосе. На протяжении почти девяти часов они осматривали дыру в бытовом отсеке пилотируемого корабля "Союз МС-09".
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Источник: 24 канал
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