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      Вести Кремля: будущее российских ГРУшников. Исследование дыры в "Союзе"

      Вести Кремля 76 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести Кремля" за 12.12 – Александр Мишкин и Анатолий Чепига не могут сидеть без работы после того, как осуществили неудачную попытку отравления Скрипаля. И в "Роскосмосе" их ждет большое будущее. Российские космонавты едва не побили рекорд пребывания в открытом космосе. На протяжении почти девяти часов они осматривали дыру в бытовом отсеке пилотируемого корабля "Союз МС-09".

      Также в выпуске:

      Робот придет – порядок наведет.

      Россией руководит немецкий шпион.

      Теги: Новости России Российские ГРУшники Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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