Вести Кремля: будущее российских ГРУшников. Исследование дыры в "Союзе"

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 12.12 – Александр Мишкин и Анатолий Чепига не могут сидеть без работы после того, как осуществили неудачную попытку отравления Скрипаля. И в "Роскосмосе" их ждет большое будущее. Российские космонавты едва не побили рекорд пребывания в открытом космосе. На протяжении почти девяти часов они осматривали дыру в бытовом отсеке пилотируемого корабля "Союз МС-09".

Также в выпуске: Робот придет – порядок наведет. Россией руководит немецкий шпион.