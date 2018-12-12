Вєсті Кремля: Майбутнє російських ГРУшників. Дослідження дірки в "Союзі"

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 12.12 – Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга не можуть сидіти без роботи після того, як здійснили невдалу спробу отруєння Скрипаля. Та у "Роскосмосі" їх чекає велике майбутнє. Російські космонавти ледь не побили рекорд перебування у відкритому космосі. Впродовж майже дев'ятьох годин вони оглядали дірку у побутовому відсіку пілотованого корабля "Союз МС-09".

Також у випуску: Робот прийде – порядок наведе. Росією керує німецький шпигун.