Вєсті Кремля: Майбутнє російських ГРУшників. Дослідження дірки в "Союзі"
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 12.12 – Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга не можуть сидіти без роботи після того, як здійснили невдалу спробу отруєння Скрипаля. Та у "Роскосмосі" їх чекає велике майбутнє. Російські космонавти ледь не побили рекорд перебування у відкритому космосі. Впродовж майже дев'ятьох годин вони оглядали дірку у побутовому відсіку пілотованого корабля "Союз МС-09".
Також у випуску:
Робот прийде – порядок наведе.
Росією керує німецький шпигун.
Джерело: 24 канал
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