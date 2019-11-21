Вести Кремля: Бунт пенсионерок в РФ. Лукашенко лучше Моуринью
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 21 ноября – в России начался бунт пенсионерок. А все из-за закрытия бани. Стивен Сигал прилетал в гости к Александру Лукашенко не просто так. Существует предположение, что тот должен помочь ему начать спортивную карьеру.
Также в выпуске:
Атака клонов.
Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля" за 21 ноября:
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