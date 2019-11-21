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      Вести Кремля: Бунт пенсионерок в РФ. Лукашенко лучше Моуринью

      67 Читати новину українською
      Вести Кремля / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 21 ноября – в России начался бунт пенсионерок. А все из-за закрытия бани. Стивен Сигал прилетал в гости к Александру Лукашенко не просто так. Существует предположение, что тот должен помочь ему начать спортивную карьеру.

      Также в выпуске:

      Атака клонов.

      Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля" за 21 ноября: 

       

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      Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля Александр Лукашенко
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