Вєсті Кремля: Бунт пенсіонерок у РФ. Лукашенко краще Моурінью

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 21 листопада – у Росії розпочався бунт пенсіонерок. А все через закриття бані. Стівен Сігал прилітав у гості до Олександра Лукашенка не просто так. Існує припущення, що той має допомогти йому розпочати спортивну кар'єру.

Також у випуску: Атака клонів. Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 21 листопада: