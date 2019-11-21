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      Вєсті Кремля: Бунт пенсіонерок у РФ. Лукашенко краще Моурінью

      210 Читать новость на русском
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 21 листопада – у Росії розпочався бунт пенсіонерок. А все через закриття бані. Стівен Сігал прилітав у гості до Олександра Лукашенка не просто так. Існує припущення, що той має допомогти йому розпочати спортивну кар'єру.

      Також у випуску:

      Атака клонів.

      Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 21 листопада: 

       

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      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін Олександр Лукашенко
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