Вєсті Кремля: Бунт пенсіонерок у РФ. Лукашенко краще Моурінью
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 21 листопада – у Росії розпочався бунт пенсіонерок. А все через закриття бані. Стівен Сігал прилітав у гості до Олександра Лукашенка не просто так. Існує припущення, що той має допомогти йому розпочати спортивну кар'єру.
Також у випуску:
Атака клонів.
Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 21 листопада:
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