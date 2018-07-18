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Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля

Вести Кремля. Царь-двигатель России. Золушка по-русски

Вести Кремля 135 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 18.07 – ракета "Роскосмоса" мало того что не полетела вниз, она установила просто таки нереальный рекорд. Российская Федерация – это словно карета. Не потому, что для элиты, а потому, что едва прозвучал последний свисток Чемпионата мира – снова превратилась в дыню.

Также в выпуске:

После Мундиаля полицейских запихивали десятками в купе, кормили, как собак, на улице и спали они, как в будке.

За собственное "детище" Илону Маску не стоит волноваться лет так еще 100 или даже 500.

Отныне женщины в России будут работать до 63-х лет, а мужчины – на два года дольше.

Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля
Источник: 24 канал
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