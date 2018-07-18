Вєсті Кремля. Царь-двігатєль Росії. Попелюшка по-російськи

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 18.07 – ракета "Роскосмоса" мало того що не полетіла вниз, вона встановила просто таки нереальний рекорд. Російська Федерація – то немов карета. Не тому, що для еліти, а тому, що ледь пролунав останній свисток Чемпіонату світу – знову перетворилася в диню.

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Після Мундіалю поліцейських запихали десятками у купе, годували, як собак, на вулиці та й спали вони, як у буді.

За власне "дітище" Ілону Маску не варто хвилюватися років так ще 100 чи навіть 500.

Відтепер жінки на Росії працюватимуть до 63-ох років, а чоловіки – на два роки довше.