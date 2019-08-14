Вести Кремля: Церковь-пирамида в России. Как Кремль защищает своих ученых

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 14 августа – 2,5 тысячи лет до нашей эры мир получил одно из чудес света в Гизе построили пирамиды. Они до сих пор радуют человеческий глаз, но теперь в России хотят такую пирамиду, которая затмит всех фараонов вместе взятых. В Кремле решили, что все хотят украсть российские научные разработки. Поэтому они решили запретить своим ученым общаться с миром.

Также в выпуске: Как Путин реагирует на митинги.

Источник: 24 канал