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      Вести Кремля: Церковь-пирамида в России. Как Кремль защищает своих ученых

      Вести Кремля 84 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 14 августа – 2,5 тысячи лет до нашей эры мир получил одно из чудес света в Гизе построили пирамиды. Они до сих пор радуют человеческий глаз, но теперь в России хотят такую пирамиду, которая затмит всех фараонов вместе взятых. В Кремле решили, что все хотят украсть российские научные разработки. Поэтому они решили запретить своим ученым общаться с миром.

      Также в выпуске:

      Как Путин реагирует на митинги.

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      Теги: Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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