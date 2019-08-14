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      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      ВАКЦИНАЦІЯ ВЕРХОВНА РАДА ОЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Вєсті Кремля: Церква-піраміда у Росії. Як Кремль захищає своїх вчених

      Вєсті Кремля 190 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 14 серпня – 2,5 тисячі років до нашої ери світ отримав одне з див світу – у Гізі побудували піраміди. Вони досі тішать людське око, але тепер в Росії хочуть таку піраміду, яка затьмарить усіх фараонів разом узятих. В Кремлі вирішили, що всі хочуть вкрасти російські наукові розробки. Тому вони вирішили заборонити своїм вченим спілкуватися зі світом.

      Також у випуску:

      Як Путін реагє на мітинги.

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      Теги: Вєсті Кремля
      Джерело: 24 канал
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