Вєсті Кремля: Церква-піраміда у Росії. Як Кремль захищає своїх вчених

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 14 серпня – 2,5 тисячі років до нашої ери світ отримав одне з див світу – у Гізі побудували піраміди. Вони досі тішать людське око, але тепер в Росії хочуть таку піраміду, яка затьмарить усіх фараонів разом узятих. В Кремлі вирішили, що всі хочуть вкрасти російські наукові розробки. Тому вони вирішили заборонити своїм вченим спілкуватися зі світом.

Також у випуску: Як Путін реагє на мітинги.

Джерело: 24 канал