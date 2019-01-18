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      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
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      Вести Кремля: Чеченский лайфхак в 9 миллиардов долга. Собаки Путина

      Вести Кремля 26 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести Кремля" за 18 января – российские лайфхаки действуют особенно в Чечне, где простой районный суд своим решением открыл небывалые перспективы для всех, кто хочет легко сэкономить на оплате коммуналки. На Россию набрасывает санкции весь цивилизованный мир, друзей Путин всех почти потерял. Наконец Пиню позвали в Европу и не отчитывали, а даже подарок вручили.

      Также в выпуске:

      Универсальные "солдаты" почты России.

      Патриарх Кирилл – идеал "профессора" РФ.

      Теги: Новости России Вести Кремля Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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