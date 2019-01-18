Вєсті Кремля: Чеченський лайфхак у 9 мільярдів боргу. Собаки Путіна

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 18 січня – російські лайфхаки діють особливо в Чечні, де простий районний суд своїм рішенням відкрив небувалі перспективи для усіх, хто хоче легко зекономити на сплаті комуналки. На Росію накидає санкції весь цивілізований світ, друзів Путін усіх майже втратив. Нарешті Пиню покликали в Європу і не відчитували, а навіть подарунок вручили.

Також у випуску: Універсальні "солдати" пошти Росії. Патріарх Кірілл – ідеал "професора" РФ.