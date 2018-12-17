Вести Кремля: Челябинский Париж. Рэп, наркотики и Путин
В свежем выпуске "Вести Кремля" по 17.12 – в российском Челябинске солнце скрылось за смогом и люди начали болеть, но главное, что не протестуют в Париже. Глава Кремля сначала побыл добрым волшебником в голубом вертолете, ввел государственную программу для рэперов, а потом и за дела взялся – начал бороться с наркотиками.
Также в выпуске:
Почему Киселев обиделся на TIME.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии