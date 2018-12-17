Вєсті Кремля: Челябінський Париж. Реп, наркотики та Путін

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 17.12 – у російському Челябінську сонце сховалося за смогом і люди почали хваоріти, але головне, що не протестують як у Парижі. Глава Кремля спочатку побув добрим чарівником у голубому гелікоптері, запровадив державну програму для реперів, а потім і за справи взявся – почав боротися з наркотиками.

Також у випуску: Чому Кисельов образився на TIME.