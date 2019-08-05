Вести Кремля: Чему Путин учит Трампа. "Российская демократия" на практике
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 5 августа – президент США Дональд Трамп похвастался своими знаниями истории СССР. Но это у него получилось не очень, наверное, потому что учил его Путин. Россияне делятся на 2 типа: те, кто реально смотрят на ситуацию, и те, кто верят в Деда Мороза, фей и российскую демократию.
Также в выпуске:
Боги дождя.
Источник: 24 канал
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