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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ
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      Вести Кремля: Чему Путин учит Трампа. "Российская демократия" на практике

      Вести Кремля 494 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 5 августа – президент США Дональд Трамп похвастался своими знаниями истории СССР. Но это у него получилось не очень, наверное, потому что учил его Путин. Россияне делятся на 2 типа: те, кто реально смотрят на ситуацию, и те, кто верят в Деда Мороза, фей и российскую демократию.

      Также в выпуске:

      Боги дождя.

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      Теги: Вести Кремля Владимир Путин Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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