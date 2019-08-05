Вєсті Кремля: Чому Путін вчить Трампа. "Російська демократія" на практиці

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 5 серпня – президент США Дональд Трамп похвалився своїми знаннями історії СРСР. Але це в нього вийшло не дуже, напевно, тому що вчив його Путін. Росіяни поділяються на 2 типи: ті, хто реально дивиться на ситуацію, і тих, хто вірять у Діда Мороза, фей та російську демократію.

Також у випуску: Боги дощу.