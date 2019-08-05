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      Вєсті Кремля: Чому Путін вчить Трампа. "Російська демократія" на практиці

      169 Читать новость на русском
      Вєсті Кремля
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 5 серпня – президент США Дональд Трамп похвалився своїми знаннями історії СРСР. Але це в нього вийшло не дуже, напевно, тому що вчив його Путін. Росіяни поділяються на 2 типи: ті, хто реально дивиться на ситуацію, і тих, хто вірять у Діда Мороза, фей та російську демократію.

      Також у випуску:

      Боги дощу.

      blog_ava
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      Теги: Володимир Путін Вєсті Кремля Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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