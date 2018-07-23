Вести Кремля. Черная метка от Путина. Туалетные роботы РФ

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 23.07 – тренер сборной России Станислав Черчесов решил склонить голову перед Путиным, выцыганивая его автограф. С другой стороны, Путин теперь сможет всех собак вешать на Черчесова. Для русского робота Федора придумали главную звездную миссию – чистить туалеты в космосе.

Также в выпуске: Мусульманин убедил Путина дать народу пива. Летняя олимпиада Владимира Путина.