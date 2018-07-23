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Вєсті Кремля. Чорна мітка від Путіна. Туалетні роботи РФ

Вєсті Кремля 189 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 23.07 – тренер збірної Росії Станіслав Черчесов вирішив схилити голову перед Путіним, вициганюючи його автограф. З іншого боку Путін тепер зможе всіх собак вивішувати на Черчесова. Для російського робота Фьодора придумали головну зоряну місію – чистити туалети в космосі.

Також у випуску:

Мусульманин переконав Путіна дати народу пива.

Літня олімпіада Володимира Путіна.

 

Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін Новини Росії
Джерело: 24 канал
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