Вєсті Кремля. Чорна мітка від Путіна. Туалетні роботи РФ

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 23.07 – тренер збірної Росії Станіслав Черчесов вирішив схилити голову перед Путіним, вициганюючи його автограф. З іншого боку Путін тепер зможе всіх собак вивішувати на Черчесова. Для російського робота Фьодора придумали головну зоряну місію – чистити туалети в космосі.

Також у випуску: Мусульманин переконав Путіна дати народу пива. Літня олімпіада Володимира Путіна.