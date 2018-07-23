Вєсті Кремля. Чорна мітка від Путіна. Туалетні роботи РФ
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 23.07 – тренер збірної Росії Станіслав Черчесов вирішив схилити голову перед Путіним, вициганюючи його автограф. З іншого боку Путін тепер зможе всіх собак вивішувати на Черчесова. Для російського робота Фьодора придумали головну зоряну місію – чистити туалети в космосі.
Також у випуску:
Мусульманин переконав Путіна дати народу пива.
Літня олімпіада Володимира Путіна.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі