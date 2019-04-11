Вести Кремля: Черные дыры России. Одинокий Путин
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 11 апреля – коллектив ученых, представивших первое фото черной дыры, практически гарантированно получит Нобелевскую премию. Если, конечно, ее не отберут россияне, которые открыли десятки черных дыр, правда – денежных. Путин – один из самых одиноких политиков, друзей у него почти нет, а скоро еще на одного товарища станет меньше.
Также в выпуске:
Далекие мечты россиян о загнивающем Западе.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Главные новости 11 апреля: свежие рейтинги кандидатов и новый государственный праздник в Украинесегодня , 22:23
-
Кто такой Денис Манжосов и почему возник скандал вокруг Зеленскогосегодня , 21:08
-
От Motorola до Samsung: как менялся рынок мобильников в мире – интерактивная инфографикасегодня , 21:02
Комментарии