Вести Кремля: Черные дыры России. Одинокий Путин

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 11 апреля – коллектив ученых, представивших первое фото черной дыры, практически гарантированно получит Нобелевскую премию. Если, конечно, ее не отберут россияне, которые открыли десятки черных дыр, правда – денежных. Путин – один из самых одиноких политиков, друзей у него почти нет, а скоро еще на одного товарища станет меньше.

Также в выпуске: Далекие мечты россиян о загнивающем Западе.

Источник: 24 канал