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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Вести Кремля: Черные дыры России. Одинокий Путин

      Вести Кремля 96 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 11 апреля – коллектив ученых, представивших первое фото черной дыры, практически гарантированно получит Нобелевскую премию. Если, конечно, ее не отберут россияне, которые открыли десятки черных дыр, правда – денежных. Путин – один из самых одиноких политиков, друзей у него почти нет, а скоро еще на одного товарища станет меньше.

      Также в выпуске:

      Далекие мечты россиян о загнивающем Западе.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Вести Кремля Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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