Вєсті Кремля: Чорні дірки Росії. Самотній Путін

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 11 квітня – колектив вчених, які презентували перше фото чорної діри, практично гарантовано отримає Нобелівську премію. Якщо, звісно, її не відберуть росіяни, які відкрили десятки чорних дір, щоправда – грошових. Путін – один з найсамотніших політиків, друзів у нього майже нема, а скоро ще на одного товариша стане менше.

Також у випуску: Дальокіє мєчти росіян про загниваючий Захід.

Джерело: 24 канал