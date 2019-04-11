Вєсті Кремля: Чорні дірки Росії. Самотній Путін
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 11 квітня – колектив вчених, які презентували перше фото чорної діри, практично гарантовано отримає Нобелівську премію. Якщо, звісно, її не відберуть росіяни, які відкрили десятки чорних дір, щоправда – грошових. Путін – один з найсамотніших політиків, друзів у нього майже нема, а скоро ще на одного товариша стане менше.
Також у випуску:
Дальокіє мєчти росіян про загниваючий Захід.
Джерело: 24 канал
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