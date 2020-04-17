20:29
17 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Вести Кремля: Черный день российского патриота. Коронавирусное чудо от Малышевой

      Вести Кремля - Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 17 апреля – Путин постановил перенести Парад Победы в РФ. Поэтому словами не описать глубокое отчаяние настоящего дикого российского патриота. В России уже более 30 тысяч инфицированных коронавирусом, почти 300 жертв болезни. А вот главный телеврач Елена Малышева назвала COVID-19 "чудом чудным".

      Также в выпуске:

      "Вечный" министр финансов РФ.

      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости России Вести Кремля
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 19:00 Угроза не только из России: что показало дело Шайтанова?
      Анна Маляр
      сегодня , 19:00 Идеальный вечер с детьми: 7 интересных фильмов, которые понравятся всей семье
      Юлія Михайлова