Вести Кремля: Черный день российского патриота. Коронавирусное чудо от Малышевой
В выпуске программы "Вести Кремля" за 17 апреля – Путин постановил перенести Парад Победы в РФ. Поэтому словами не описать глубокое отчаяние настоящего дикого российского патриота. В России уже более 30 тысяч инфицированных коронавирусом, почти 300 жертв болезни. А вот главный телеврач Елена Малышева назвала COVID-19 "чудом чудным".
Также в выпуске:
"Вечный" министр финансов РФ.
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