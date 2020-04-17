20:53
17 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Вєсті Кремля: Чорний день російського патріота. Коронавірусне диво від Малишевої

      - Читать новость на русском
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 17 квітня – Путін постановив перенести Парад Перемоги в РФ. Тож словами не описати глибокий відчай справжнього здичавілого російського патріота. На Росії вже понад 30 тисяч інфікованих коронавірусом, майже 300 жертв хвороби. А от головна телелікарка Олена Малишева назваCOVID-19 "дивом дивним".

      Також у випуску:

      "Вічний" міністр фінансів РФ.

      Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 17 квітня 2020:

       

      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Загроза не лише з Росії: що показала справа Шайтанова?
      Анна Маляр
      сьогодні , 19:00 Ідеальний вечір з дітьми: 7 цікавих фільмів, які сподобаються всій сім'ї
      Юлія Михайлова