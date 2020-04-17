Вєсті Кремля: Чорний день російського патріота. Коронавірусне диво від Малишевої
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 17 квітня – Путін постановив перенести Парад Перемоги в РФ. Тож словами не описати глибокий відчай справжнього здичавілого російського патріота. На Росії вже понад 30 тисяч інфікованих коронавірусом, майже 300 жертв хвороби. А от головна телелікарка Олена Малишева назваCOVID-19 "дивом дивним".
Також у випуску:
"Вічний" міністр фінансів РФ.
Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 17 квітня 2020:
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