Вести Кремля. Чипы для рабов в России. Непревзойденное русское оружие

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 29.03 – Россия в очередной раз доказала, что все таки имеет сходства с нацистской Германией, ведь власть РФ решила "клеймить" гастарбайтеров. Россия стабильно входит в тройку крупнейших экспортеров оружия, но уже очень скоро сможет занять первое место. Правда, с конца.

Также в выпуске: Путин не успевает уследить за всеми своими подопечными. Почта России пошла на прецедентный шаг, чтобы вовремя доставлять отправления россиян.