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Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Вести Кремля. Чипы для рабов в России. Непревзойденное русское оружие

Вести Кремля 38 Читати новину українською

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 29.03 – Россия в очередной раз доказала, что все таки имеет сходства с нацистской Германией, ведь власть РФ решила "клеймить" гастарбайтеров. Россия стабильно входит в тройку крупнейших экспортеров оружия, но уже очень скоро сможет занять первое место. Правда, с конца.

Также в выпуске:

Путин не успевает уследить за всеми своими подопечными.

Почта России пошла на прецедентный шаг, чтобы вовремя доставлять отправления россиян.

Теги: Новости политики Новости России Оружие Владимир Путин Вести Кремля
Источник: 24 Канал
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