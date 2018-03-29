Вести Кремля. Чипы для рабов в России. Непревзойденное русское оружие
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 29.03 – Россия в очередной раз доказала, что все таки имеет сходства с нацистской Германией, ведь власть РФ решила "клеймить" гастарбайтеров. Россия стабильно входит в тройку крупнейших экспортеров оружия, но уже очень скоро сможет занять первое место. Правда, с конца.
Также в выпуске:
Путин не успевает уследить за всеми своими подопечными.
Почта России пошла на прецедентный шаг, чтобы вовремя доставлять отправления россиян.
Источник: 24 Канал
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