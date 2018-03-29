Вєсті Кремля. Чіпи для рабів у Росії. Неперевершена російська зброя
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 29.03 – Росія в черговий раз довела, що все таки має схожості із нацистською Німеччиною, адже влада РФ вирішила "клеймувати" гастарбайтерів. Росія стабільно входить у трійку найбільших експортерів зброї, але вже дуже скоро зможе зайняти перше місце. Правда, з кінця.
Також у випуску:
Путін не встигає вслідкувати за всіма своїми підопічними.
Пошта Росії пішла на прецедентний крок, аби вчасно доставляти відправлення росіян.
Джерело: 24 Канал
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