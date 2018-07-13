Вести Кремля. Что южноафриканские буры забыли в Царстве Пини. "Импортозамищение" слов

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 13.07 – уже очень скоро бурят могут заместить другие народности, о которых в России никогда не слышали, но которые имеют с бурятами почти общее название – буры. Одним из приоритетов в последние годы российские власти называют именно импортозамещение. Решили начать с чего-то легкого. Например, заменить импортные слова.

Также в выпуске: Ростуризм присвоил себе all inclusive. Экономическое чудо Медведева.