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Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля

Вести Кремля. Что южноафриканские буры забыли в Царстве Пини. "Импортозамищение" слов

Вести Кремля 60 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 13.07 – уже очень скоро бурят могут заместить другие народности, о которых в России никогда не слышали, но которые имеют с бурятами почти общее название – буры. Одним из приоритетов в последние годы российские власти называют именно импортозамещение. Решили начать с чего-то легкого. Например, заменить импортные слова.

Также в выпуске:

Ростуризм присвоил себе all inclusive.

Экономическое чудо Медведева.

Теги: Новости России Вести Кремля
Источник: 24 канал
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