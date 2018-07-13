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Вєсті Кремля. Що південноафриканські бури забули у Царстві Пині. "Імпортозаміщєніє" слів

Вєсті Кремля 133 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 13.07 – вже дуже скоро бурятів можуть замістити інші народності, про яких в Росії ніколи не чули, але які мають з бурятами майже спільну назву – бури. Одним із пріоритетів останніми роками російська влада називає те саме імпортозаміщення. Вирішили почати з чогось легкого. Наприклад, замінити імпортні слова.

Також у випуску:

Ростуризм привласнив собі all inclusive.

Економічне диво Медведєва. 

Теги: Новини Росії Вєсті Кремля
Джерело: 24 канал
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