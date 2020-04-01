Вести Кремля: Что случилось с Путиным. Бедимухамедов запретил коронавирус

В выпуске программы "Вести Кремля" за 1 апреля – Дмитрий Песков заявил, что Путин регулярно сдает тесты на коронавирус и с ним "все нормально". Однако болен он или нет – до сих пор загадка. Для планеты коронавирус – это все еще большая проблема, но Туркменистану удалось ее победить. Совершить медицинское чудо пришло на ум Гурбангулы Бердымухамедову.

Также в выпуске: Королевский карантин в Таиланде.