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      Вести Кремля: Что случилось с Путиным. Бедимухамедов запретил коронавирус

      Вести Кремля - Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 1 апреля – Дмитрий Песков заявил, что Путин регулярно сдает тесты на коронавирус и с ним "все нормально". Однако болен он или нет – до сих пор загадка. Для планеты коронавирус – это все еще большая проблема, но Туркменистану удалось ее победить. Совершить медицинское чудо пришло на ум Гурбангулы Бердымухамедову.

      Также в выпуске:

      Королевский карантин в Таиланде.

      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Владимир Путин Новости России Вести Кремля
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