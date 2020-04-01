Вєсті Кремля: Що сталось з Путіним. Бедимухамедов заборонив коронавірус

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 1 квітня – Дмитро Пєсков заявив, що Путін регулярно здає тести на коронавірус, і з ним "все нормально". Однак хворий він чи ні – досі загадка. Для планети коронавірус – це все ще велика проблема, але Туркменістану вдалось її перемогти. Здійснити медичне диво спало на думку Гурбангули Бердимухамедову.

Також у випуску: Королівський карантин в Таїланді.