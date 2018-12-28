Вести Кремля: Дед Пиня исполняет желания. Last Christmas для Навального
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 28.12 – Путин доказал: Дед Мороз в России существует. Правда он не имеет ни бороды, ни пышных кудрей, ни большого красного мешка. Но есть много глупых подарков и еще глупее амбиций. Словом, то, что россияне заслужили. Известно, что ВР серьезно готовится к дуэли с Навальным, который посмел обвинить его в коррупции.
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Источник: 24 канал
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