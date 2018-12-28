21:35
28 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дід Пиня виконує бажання. Last Christmas для Навального
      Вєсті Кремля
      21:11, сьогодні
      Вєсті.UA: Історія незламного фіскала. Вибори та подарунки
      Вєсті.UA
      19:40, сьогодні
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Вєсті Кремля: Дід Пиня виконує бажання. Last Christmas для Навального

      Вєсті Кремля 59 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 28.12 – Путін довів: Дід Мороз у Росії існує. Правда він не має ні бороди, ні пишних кучерів, ні великого червоного мішка. Але є багато дурних подарунків і ще дурніших амбіцій. Словом, те, чого росіяни заслужили. Відомо, що ВВ серйозно готується до дуелі з Навальним, який посмів звинуватити його в корупції. А Золотов, як справжній гвардієць, готов вбити за царя.

      Також у випуску:

      Хто найпопулярніший письменник Росії.

      Путін і кісонькі.

      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Тест: Хто ти з найкрутіших кіношних авантюристів?
      20 грудня , 10:00 Тест: Хто ти з найкрутіших кіношних авантюристів?
      17948
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук