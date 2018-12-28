Вєсті Кремля: Дід Пиня виконує бажання. Last Christmas для Навального
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 28.12 – Путін довів: Дід Мороз у Росії існує. Правда він не має ні бороди, ні пишних кучерів, ні великого червоного мішка. Але є багато дурних подарунків і ще дурніших амбіцій. Словом, те, чого росіяни заслужили. Відомо, що ВВ серйозно готується до дуелі з Навальним, який посмів звинуватити його в корупції. А Золотов, як справжній гвардієць, готов вбити за царя.
Також у випуску:
Хто найпопулярніший письменник Росії.
Путін і кісонькі.
Джерело: 24 канал
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