Вести Кремля: Дед Пиня присел на стакан. Семьянин Кадыров

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 13 сентября – царь-батюшка постарался и наконец-то выполнил то, что обещал 20 лет назад – выпил водки за дагестанских ветеранов. Никто так хорошо как Кадыров не знает, что такое чеченская семья. Особенно то, что в основном о ней пишут в криминальной хронике.

Также в выпуске: Путин спасет страну на Евровидении. Медведв гонит самогон. Смотрите полный выпуск "Вести Кремля" за 13 сентября 2019: