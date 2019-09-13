Вести Кремля: Дед Пиня присел на стакан. Семьянин Кадыров
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 13 сентября – царь-батюшка постарался и наконец-то выполнил то, что обещал 20 лет назад – выпил водки за дагестанских ветеранов. Никто так хорошо как Кадыров не знает, что такое чеченская семья. Особенно то, что в основном о ней пишут в криминальной хронике.
Также в выпуске:
Путин спасет страну на Евровидении.
Медведв гонит самогон.
Смотрите полный выпуск "Вести Кремля" за 13 сентября 2019:
Источник: 24 канал
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