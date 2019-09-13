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      Вести Кремля: Дед Пиня присел на стакан. Семьянин Кадыров

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      Вести Кремля
      Вести Кремля / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 13 сентября – царь-батюшка постарался и наконец-то выполнил то, что обещал 20 лет назад – выпил водки за дагестанских ветеранов. Никто так хорошо как Кадыров не знает, что такое чеченская семья. Особенно то, что в основном о ней пишут в криминальной хронике.

      Также в выпуске:

      Путин спасет страну на Евровидении.

      Медведв гонит самогон.

      Смотрите полный выпуск "Вести Кремля" за 13 сентября 2019:

       

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      Теги: Новости Украины Рамзан Кадыров Владимир Путин Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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