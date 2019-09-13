Вєсті Кремля: Дед Пиня присів на стакан. Сім'янин Кадиров

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 13 вересня – царь батюшка постарався і нарешті виконав те, що обіцяв 20 років тому – випив горілки за дагестанських ветеранів. Ніхто так добре як Кадиров не знає, що таке чеченська сім'я. Особливо те, що переважно про неї пишуть в кримінальній хроніці.

Також у випуску: Путін врятує країну на Євробаченні. Мєдвєдв гонить самогон. Дивіться повний випуск "Вєсті Кремля" за 13 вересня 2019: