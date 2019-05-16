Вести Кремля: День сурка в России. Геи стремительно захватывают РФ
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 16 мая – Россия перейдет на юлианский календарь. Остается только гадать зачем РФ будет жить по календарю царской эпохи, возможно, это постепенное возвращение к крепостничеству. Кадыров заикается, когда говорит слово "геи", а Пиня вообще не может это сказать. Между тем люди нетрадиционной ориентации постепенно захватывают РФ.
Также в выпуске:
"Эволюция" по-русски.
Источник: 24 канал
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