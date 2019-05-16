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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Вести Кремля: День сурка в России. Геи стремительно захватывают РФ

      Вести Кремля 22 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 16 мая – Россия перейдет на юлианский календарь. Остается только гадать зачем РФ будет жить по календарю царской эпохи, возможно, это постепенное возвращение к крепостничеству. Кадыров заикается, когда говорит слово "геи", а Пиня вообще не может это сказать. Между тем люди нетрадиционной ориентации постепенно захватывают РФ.

      Также в выпуске:

      "Эволюция" по-русски.

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      Теги: Владимир Путин Вести Кремля Новости России
      Источник: 24 канал
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