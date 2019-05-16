Вєсті Кремля: День бабака в Росії. Геї стрімко захоплюють РФ

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 16 травня – Росія перейде на юліанський календар. Залишається лише гадати навіщо РФ буде жити за календарем царської епохи, можливо, це поступове повернення до кріпацтва. Кадиров заїкається, коли каже слово "геї", а Пиня взагалі не може це сказати. Тим часом люди нетрадиційної орієнтації поступово захоплюють РФ.

Також у випуску: "Еволюція" по-російськи.

Джерело: 24 канал