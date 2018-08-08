Вести Кремля. Десяток детей Кадырова. "Эксклюзивные" цитаты ни о чем

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 08.08 – главное для родителей – счастливые и здоровые дети. А если о них пишут все российские СМИ – то это дети Рамзана Кадырова. Блюстители порядка соревнуются – кто больше экстремистских репостов сделает. В Сибири среди лидеров – Алтайский край. Уже успели обнаружить уже 9 правонарушителей, отстаивать таких людей должны омбудсмены.

Также в выпуске: Всероссийская армия Навального против пенсионной реформы. Развлечения дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова.