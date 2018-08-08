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НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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Вести Кремля. Десяток детей Кадырова. "Эксклюзивные" цитаты ни о чем
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Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Вести Кремля. Десяток детей Кадырова. "Эксклюзивные" цитаты ни о чем

Вести Кремля 62 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 08.08 – главное для родителей – счастливые и здоровые дети. А если о них пишут все российские СМИ – то это дети Рамзана Кадырова. Блюстители порядка соревнуются – кто больше экстремистских репостов сделает. В Сибири среди лидеров – Алтайский край. Уже успели обнаружить уже 9 правонарушителей, отстаивать таких людей должны омбудсмены.

Также в выпуске:

Всероссийская армия Навального против пенсионной реформы.

Развлечения дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова.

Теги: Новости России Алексей Навальный Владимир Путин Рамзан Кадыров Вести Кремля
Источник: 24 канал
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