Вести Кремля. Десяток детей Кадырова. "Эксклюзивные" цитаты ни о чем
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 08.08 – главное для родителей – счастливые и здоровые дети. А если о них пишут все российские СМИ – то это дети Рамзана Кадырова. Блюстители порядка соревнуются – кто больше экстремистских репостов сделает. В Сибири среди лидеров – Алтайский край. Уже успели обнаружить уже 9 правонарушителей, отстаивать таких людей должны омбудсмены.
Также в выпуске:
Всероссийская армия Навального против пенсионной реформы.
Развлечения дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова.
Источник: 24 канал
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