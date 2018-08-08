Вєсті Кремля. Десяток дітей Кадирова. "Ексклюзивні" цитати ні про що

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 08.08 – головне для батьків – щасливі і здорові діти. А якщо про них пишуть усі російські ЗМІ – то це діти Рамзана Кадирова. Блюстителі порядку змагаються – хто більше екстремістських репостів зробить. В Сибіру серед лідерів – Алтайский край. З початку встигли виявити уже 9 правопорушників, відстоювати таких людей мають омбудсмени.

Також у випуску: Всеросійська армія Навального проти пенсійнох реформи. Розвага дегестанського бійця Хабіба Нурмагомедова.