Вєсті Кремля. Десяток дітей Кадирова. "Ексклюзивні" цитати ні про що
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 08.08 – головне для батьків – щасливі і здорові діти. А якщо про них пишуть усі російські ЗМІ – то це діти Рамзана Кадирова. Блюстителі порядку змагаються – хто більше екстремістських репостів зробить. В Сибіру серед лідерів – Алтайский край. З початку встигли виявити уже 9 правопорушників, відстоювати таких людей мають омбудсмени.
Також у випуску:
Всеросійська армія Навального проти пенсійнох реформи.
Розвага дегестанського бійця Хабіба Нурмагомедова.
Джерело: 24 канал
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