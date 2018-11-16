Вести Кремля. Детей – на нары. Мостопад в России
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 16.11 – на прошлой неделе в РФ придумали, как подавить протестные настроения среди юных россиян. Детей в Мурманске одели в тюремные робы. Меньше месяца осталось до дня рождения великого строителя мостов за бюджетные миллиарды Аркадия Ротенберга. Поэтому друг детства Путин уже помаленьку дарит ему подарки – за прошлый месяц в России упало уже 12 мостов.
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Источник: 24 канал
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