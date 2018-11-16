Вести Кремля. Детей – на нары. Мостопад в России

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 16.11 – на прошлой неделе в РФ придумали, как подавить протестные настроения среди юных россиян. Детей в Мурманске одели в тюремные робы. Меньше месяца осталось до дня рождения великого строителя мостов за бюджетные миллиарды Аркадия Ротенберга. Поэтому друг детства Путин уже помаленьку дарит ему подарки – за прошлый месяц в России упало уже 12 мостов.

Также в выпуске: Почти половина россиян покупают подделки из-за того, что они дешевле. Героичный космонавт Рыжиков. Адама и Еву выгнали из Твери.