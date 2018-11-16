Вєсті Кремля. У РФ дітей відправляють на нари. Мостопад у Росії

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 16.11 – минолого тижня у РФ придумали, як придушити протестні настрої серед юних росіян. Дітей у Мурманську одягнули в тюремні роби. Менше місяця залишилося до дня народження великого будівничого мостів за бюджетні мільярди Аркадія Ротенберга. Тому друг дитинства Путін вже помаленько дарує йому подарунки – за минулий місяць в Росії впало вже 12 мостів.

Також у випуску: Скільки росіян купують підробки: шокуючі цифри. Героїчний космонавт Рижиков. Адама та Єву вигнали з Твері.