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      Вєсті Кремля. У РФ дітей відправляють на нари. Мостопад у Росії

      Вєсті Кремля 122 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 16.11 – минолого тижня у РФ придумали, як придушити протестні настрої серед юних росіян. Дітей у Мурманську одягнули в тюремні роби. Менше місяця залишилося до дня народження великого будівничого мостів за бюджетні мільярди Аркадія Ротенберга. Тому друг дитинства Путін вже помаленько дарує йому подарунки – за минулий місяць в Росії впало вже 12 мостів.

      Також у випуску:

      Скільки росіян купують підробки: шокуючі цифри.

      Героїчний космонавт Рижиков.

      Адама та Єву вигнали з Твері.

      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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