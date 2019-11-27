Вести Кремля: Детская мечта Путина. Кадыров пробрался в НАТО

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 27 ноября – каждый в детстве мечтает, чем будет заниматься, когда вырастет. Воплотить мечты повезло не всем. Владимир Путин тоже мечтал. И ему повезло, а вот россиянам – не очень. Агент Рамзан Кадыров – гроза всех солдат НАТО и капиталистической нечисти. Он сумел искусно интегрироваться в немецкую армию и теперь выжидает подходящего момента.

Также в выпуске: Викинги против Лаврова. Внук Рогозина летит в космос. Ростовская больница – иностранный агент. Смотрите программу "Вести Кремля" за 27 ноября 2019:​