Вести Кремля: Детская мечта Путина. Кадыров пробрался в НАТО
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 27 ноября – каждый в детстве мечтает, чем будет заниматься, когда вырастет. Воплотить мечты повезло не всем. Владимир Путин тоже мечтал. И ему повезло, а вот россиянам – не очень. Агент Рамзан Кадыров – гроза всех солдат НАТО и капиталистической нечисти. Он сумел искусно интегрироваться в немецкую армию и теперь выжидает подходящего момента.
Также в выпуске:
Викинги против Лаврова.
Внук Рогозина летит в космос.
Ростовская больница – иностранный агент.
Смотрите программу "Вести Кремля" за 27 ноября 2019:
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