Вєсті Кремля: Дитяча мрія Путіна. Кадиров пробрався в НАТО
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 27 листопада – кожен у дитинстві мріє, чим буде займатись, коли виросте. Втілити мрії пощастило не всім. Володимир Путін, як виявляється, теж мріяв. І йому пощастило, а от росіянам – не дуже. Агент Рамзан Кадиров – гроза усіх солдатів НАТО і капіталістичної нечисті. Він зумів майстерно інтегруватися в німецьку армію і тепер вичікує потрібного моменту.
Також у випуску:
Вікінги проти Лаврова.
Онук Рогозіна летить у космос.
Ростовська лікарня – іноземний агент.
Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 27 листопада 2019:
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