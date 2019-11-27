Вєсті Кремля: Дитяча мрія Путіна. Кадиров пробрався в НАТО

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 27 листопада – кожен у дитинстві мріє, чим буде займатись, коли виросте. Втілити мрії пощастило не всім. Володимир Путін, як виявляється, теж мріяв. І йому пощастило, а от росіянам – не дуже. Агент Рамзан Кадиров – гроза усіх солдатів НАТО і капіталістичної нечисті. Він зумів майстерно інтегруватися в німецьку армію і тепер вичікує потрібного моменту.

Також у випуску: Вікінги проти Лаврова. Онук Рогозіна летить у космос. Ростовська лікарня – іноземний агент. Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 27 листопада 2019: