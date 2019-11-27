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      Вєсті Кремля: Дитяча мрія Путіна. Кадиров пробрався в НАТО

      158 Читать новость на русском
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 27 листопада – кожен у дитинстві мріє, чим буде займатись, коли виросте. Втілити мрії пощастило не всім. Володимир Путін, як виявляється, теж мріяв. І йому пощастило, а от росіянам – не дуже. Агент Рамзан Кадиров – гроза усіх солдатів НАТО і капіталістичної нечисті. Він зумів майстерно інтегруватися в німецьку армію і тепер вичікує потрібного моменту.

      Також у випуску: 

      Вікінги проти Лаврова.

      Онук Рогозіна летить у космос.

      Ростовська лікарня – іноземний агент.

      Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 27 листопада 2019:

       

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін Новини Росії Рамзан Кадиров НАТО
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