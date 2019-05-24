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      Вести Кремля: Детская обида и подводная месть Путина

      Вести Кремля 121 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 24 мая – детские обиды – страшная вещь. Ведь особенно злопамятные люди готовы хранить обиду десятилетиями, чтобы потом, в самый болезненный момент, ударить в самое больное место. И отомстить. Так и Владимир Путин. Только на этот раз месть была не за детскую травму, а за травму первых лет президентства. И месть откровенно страшная.

      Также в выпуске:

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      Пляжный сезон.

       

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      Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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