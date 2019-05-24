Вести Кремля: Детская обида и подводная месть Путина

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 24 мая – детские обиды – страшная вещь. Ведь особенно злопамятные люди готовы хранить обиду десятилетиями, чтобы потом, в самый болезненный момент, ударить в самое больное место. И отомстить. Так и Владимир Путин. Только на этот раз месть была не за детскую травму, а за травму первых лет президентства. И месть откровенно страшная.

Также в выпуске: Про автоваз: либо хорошо, либо ничего. Пляжный сезон.

Источник: 24 канал