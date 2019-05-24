Вєсті Кремля: Дитяча образа і підводна помста Путіна
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 24 травня – дитячі образи – страшна річ. Адже особливо злопам'ятні люди готові плекати образу десятиліттями, щоб потім, у найбільш болючий момент вдарити у найбільш болюче місце. І помститися. Отак і Владімір Путін. Тільки цього разу помста була за не дитячу травму, а травму перших років президентства. І помста відверто страшна.
Також у випуску:
Про автоваз: або добре, або ніочго.
Пляжний сезон.
Джерело: 24 канал
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