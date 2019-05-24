Вєсті Кремля: Дитяча образа і підводна помста Путіна

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 24 травня – дитячі образи – страшна річ. Адже особливо злопам'ятні люди готові плекати образу десятиліттями, щоб потім, у найбільш болючий момент вдарити у найбільш болюче місце. І помститися. Отак і Владімір Путін. Тільки цього разу помста була за не дитячу травму, а травму перших років президентства. І помста відверто страшна.

Також у випуску: Про автоваз: або добре, або ніочго. Пляжний сезон.

Джерело: 24 канал