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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ
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      24 Канал Программы Вести Кремля
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Вести Кремля: Диктатор стал барбером. Сусанина задержало ФСБ

      Вести Кремля 30 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 4 декабря – президент Туркменистана умеет все. Он – спортсмен, супергерой, художник, политик. А теперь еще и барбер. Знаменитая "Смекалочка" – один из столпов русской ментальности и ключ к пониманию загадочной мокшанской души. Ну, после водки, конечно.

      Также в выпуске:

      Навальный – спасение для России.

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      Теги: Новости России Вести Кремля
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