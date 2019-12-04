Вести Кремля: Диктатор стал барбером. Сусанина задержало ФСБ

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 4 декабря – президент Туркменистана умеет все. Он – спортсмен, супергерой, художник, политик. А теперь еще и барбер. Знаменитая "Смекалочка" – один из столпов русской ментальности и ключ к пониманию загадочной мокшанской души. Ну, после водки, конечно.

Также в выпуске: Навальный – спасение для России.