Вєсті Кремля: Диктатор став барбером. Сусаніна затримало ФСБ
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 4 грудня – президент Туркменістану вміє все. Він – спортсмен, супергерой, митець, політик. А тепер ще й барбер. Славнозвісна "Смєкалочка" - один зі стовпів російської ментальності і ключ до розуміння загадкової мокшанської душі. Ну, після горілки, звісно.
Також у випуску:
Навальний – порятунок для Росії.
Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 4 грудня:
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