Вєсті Кремля: Диктатор став барбером. Сусаніна затримало ФСБ

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 4 грудня – президент Туркменістану вміє все. Він – спортсмен, супергерой, митець, політик. А тепер ще й барбер. Славнозвісна "Смєкалочка" - один зі стовпів російської ментальності і ключ до розуміння загадкової мокшанської душі. Ну, після горілки, звісно.

Також у випуску: Навальний – порятунок для Росії. Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 4 грудня: