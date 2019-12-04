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      24 Канал Програми Вєсті Кремля
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Вєсті Кремля: Диктатор став барбером. Сусаніна затримало ФСБ

      74 Читать новость на русском
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 4 грудня – президент Туркменістану вміє все. Він – спортсмен, супергерой, митець, політик. А тепер ще й барбер. Славнозвісна "Смєкалочка" - один зі стовпів російської ментальності і ключ до розуміння загадкової мокшанської душі. Ну, після горілки, звісно.

      Також у випуску:

      Навальний – порятунок для Росії. 

      Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 4 грудня:

       

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      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії
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